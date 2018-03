Ist sie zu übervorsichtig? Vor knapp eineinhalb Monaten schlüpfte Kylie Jenner (20) in die wohl größte Rolle ihres Lebens – als Neu-Mama muss das Reality-Sternchen nun ihr Business und ihre Prinzessin unter einen Hut bekommen. Die kleine Stormi nimmt aber wohl den größten Platz in ihren Alltag ein und wird kräftig umsorgt. Doch Kylie beschützt ihre Tochter so sehr, dass nicht jeder sie besuchen darf!

Wie eine Quelle der amerikanischen Us Weekly berichtet, habe die Kosmetikunternehmerin eine Keimphobie. So checke Kylie vorher immer, wer wann zu Besuch kommt. "Sie ist wirklich sehr vorsichtig damit, das Baby gesund und meistens im Haus zu halten", erzählt der Insider weiter. Es ist auch nur nahestehenden Verwandten oder Freunden gestattet, das kleine Würmchen zu sehen. Die 20-Jährige und ihr Freund Travis Scott (25) würden wohl nur versuchen, ihr Töchtern vor Schäden zu bewahren.

Doch ihre Mama Kris Jenner (62) sieht große Mutterqualitäten in ihrer jüngsten Tochter. "Kylie wurde dazu geboren, um Mama zu sein. Ich war da ganz genau so", verriet der Momager vor wenigen Tagen dem US Magazine. Glaubt ihr, der Kardashian-Jenner-Spross übertreibt es mit der Fürsorge? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem Baby Stormi

Frederick M. Brown/Getty Images Kris Jenner

