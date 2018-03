Joko Winterscheidts (39) Samstagabend-Sendung "Beginner gegen Gewinner" geht in die nächste Runde. Mit atemloser Spannung können interessierte Zuschauer auf ProSieben auch in diesem Jahr wieder mitverfolgen, wie sich Jokos Kandidaten innerhalb der Show einem strammen, sportlichen Aufgabenprogramm unterziehen. Das Besondere an der kommenden Ausgabe des TV-Formates: Jetzt fordern sportliche Promis nationale und internationale Spitzensportler heraus und das alles auch noch live und für einen wohltätigen Zweck.

Das sogenannte "Red Nose Day Spezial" der Show wird am 28. April um 20:15 Uhr über die deutschen Bildschirme flackern. Im Studio begrüßt der 39-jährige Moderator erstmals prominente Hobbysportler, die gegen echte Champions in ihren Paradedisziplinen zum Duell antreten. Um den Wettkampf zwischen Promi und Profi etwas fairer zu gestalten, dürfen die Spitzensportler mit einem Handicap geschwächt werden. Wer siegt, sorgt dabei für Bares. Und das wird wiederum gespendet. Die Show bietet also einen Unterhaltungsfaktor mit Wohltätigkeitssinn.

Welche Promis am Sendungs-Special teilnehmen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Tatsache ist: Es wird um unfassbare Summen gehen, die die Stars erspielen. Vielleicht bekommt Joko für den großen Abend auch Unterstützung aus dem Publikum von seinem Ex-Kollegen Klaas Heufer-Umlauf (34). Immerhin war er auch bei dessen Show in Kalifornien anwesend.

AEDT/WENN.com Joko Winterscheidt bei der Premiere von "Der Nanny"

Alexander Koerner / Getty Images for AIGNER Joko Winterscheidt, TV-Moderator

Andreas Rentz/Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

