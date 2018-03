Eiskalte Ehe-Abrechnung von Jennifer Aniston (49)! Vor wenigen Wochen wurde bekannt: Die ehemalige "Friends"-Schauspielerin und ihr Ex-Mann Justin Theroux (46) gehen ab sofort getrennte Wege – die einstigen Turteltauben bestätigten ihre Trennung selbst! Einen Monat nach dem Beziehungsschock kommen nun immer mehr unschöne Details über das Zusammenleben von Jen und Justin ans Licht. Wie ein Insider jetzt verriet, soll es von Anfang an nie eine "richtige Ehe" gewesen sein!

Aus Jens Umfeld meldete sich eine Quelle gegenüber dem US-Magazin Life & Style zu Wort. Demnach soll Justin seine Ex im wahrsten Sinne des Wortes "durch die Hölle geschickt haben"! Die Heirat der beiden sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. "Es hat nicht lange gedauert, bis ihre verschiedenen Persönlichkeiten und Erwartungen an eine Beziehung miteinander kollidiert sind. Sie haben sich teilweise wochenlang nur gestritten!", offenbarte der Insider. Doch damit nicht genug: Justin soll nicht nur einmal mit anderen Damen geflirtet haben und den "Kill the Boss"-Star damit immer wieder zu Tränen aufgelöst haben. Einziger Halt der 49-Jährigen: ihre gute Freundin Courteney Cox (53)!

Schon vor zwei Jahren soll die Beziehung der beiden auf der Kippe gestanden haben. Doch Jen und Justin hatten sich noch einmal zusammengerissen und ihrer Liebe noch eine Chance gegeben – ohne Erfolg. "Jen fühlte sich in der Ehe einsamer, als sie es als Single je sein würde", erläuterte die Quelle weiter. Das Ex-Paar hatte sich 2011 kennen und lieben gelernt und sich nur ein Jahr später das Jawort gegeben.

Frazer Harrison/Getty Images Jennifer Aniston bei einer Fimpremiere in Los Angeles

Dimitrios Kambouris/Getty Images Jennifer Aniston und Justin Theroux bei der "Zoolander 2"-Premiere 2016

Promiflash Justin Theroux und Jennifer Aniston

