Nach zweieinhalb Jahren Ehe ist jetzt alles vorbei. Das gaben die Schauspieler in einem gemeinsamen Statement gegenüber Just Jared jetzt bekannt: "Um weitere Spekulationen zu unterbinden, haben wir uns entschieden, unsere Trennung bekannt zugeben. Diese Entscheidung haben wir zusammengetroffen. Wir sind zwei beste Freunde, die sich entschieden haben, als Paar getrennte Wege zu gehen, aber weiterhin gute Freunde zu bleiben. Normalerweise würden wir das Ganze privat halten, aber da die Gossip-Industrie bei Spekulationen nicht widerstehen kann, wollten wir direkt die Wahrheit preisgeben."

Vor sieben Jahren fingen Jennifer von Justin an sich zu daten. Im August 2012 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Sie galten als Traumpaar, das sich in der jüngsten Vergangenheit immer wieder in der Öffentlichkeit beweisen musste. Ein Dauerthema, das immer wieder für Spekulationen um die Gefühle der zwei sorgte: eine ausbleibende Schwangerschaft.