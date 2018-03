Wer birgt die größte Gefahr? Jessica Paszka (27) hat aktuell ein großes Ziel: Sich den Titel des Dancing Stars 2018 schnappen! Dafür muss sie in der elften Staffel von Let's Dance gleich 13 prominente Konkurrenten ausstechen. Die Beauty weiß selbst, dass das nicht einfach wird und trainiert deswegen bereits seit einer Woche fast ununterbrochen mit Profitänzer Robert Beitsch (26). Im Interview verriet sie jetzt, wer es ihr auf dem Weg zum Sieg am schwersten machen kann!

Gegenüber RTL ist sich die ehemalige Bachelorette sicher: "Ich finde, Judith strahlt schon sehr, sehr viel aus. Sie hat so eine Aura, wenn sie tanzt. Sie kann sich wunderschön bewegen, Judith ist schon sehr stark!" Dieser Meinung ist nicht nur Jessica – mit 21 Punkten erhielt der Die Höhle der Löwen-Star von der Kult-Jury rund um Joachim Llambi (53) die höchste Wertung des Abends. In Kombination mit den vielen Anrufen der Fans ergatterte sie das Direkt-Ticket für die nächste Runde und kann in der zweiten Show nicht rausfliegen.

Doch nicht nur Judith könnte Jessi den Gewinn streitig machen – auch die anderen Kandidaten zeigen sich zu Beginn der Staffel hoch motiviert: "Alle sind sehr ehrgeizig und sehr diszipliniert. Alle haben Spaß, aber wiederum vergisst niemand, dass es eine Challenge ist und dass jeder weit kommen möchte." Die Zuschauer können sich also auf sehr viel verschiedene Performances freuen!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Jessica Paszka und Robert Beitsch nach der Auftaktsendung von "Let's Dance"

Lukas Schulze/Getty Images Judith Williams bei "Let's Dance"

Lukas Schulze / Getty Images Die Teams von "Let's Dance" 2018

