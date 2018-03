Nachfolger für Gigi Hadid (22): Das Topmodel hat sich kürzlich nicht nur von ihrem Freund Zayn Malik (25), sondern auch von ihrem Arbeitgeber, dem Designer Tommy Hilfiger (66), getrennt. Zwei Jahre lang war sie das Gesicht seiner Marke. Der Modeschöpfer hat der Laufsteg-Beauty aber offenbar nicht lange hinterher getrauert. Er konnte schon einen Ersatz für sie finden: Ab jetzt übernimmt Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton (33)!

Diesen neuen Karriereweg gab der Motorsportler bei dem offiziellen Lewis Hamilton for Tommy Hilfiger Launch in London bekannt. Er wird von nun an als neues Model für die Outfits des 66-Jährigen vor der Kamera stehen. Wie es genau zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist, ist nicht klar. Der Ex von Nicole Scherzinger (39) ist von seinem neuen Job in der Modewelt jedenfalls total begeistert. "Ich glaube an die Kraft von Mode und Innovationen, um damit die Individualität zu feiern und sich über Konventionen hinwegzusetzen, so wie Tommy Hilfiger es tut", erklärte er in einem Statement.

Auch der Designer selbst kam bei dem gebürtigen Briten aus dem Schwärmen kaum noch raus: "Er hat mit ganz viel Leidenschaft, Hingabe und extrem harter Arbeit diese unglaubliche Karriere als Rennfahrer aufgebaut. Das sind Werte, die mir auch wichtig waren, als ich meine Firma gegründet habe", meinte er.

Jamie McCarthy/Getty Images Tommy Hilfiger bei den FN Achievement Awards

E-Press / Splash News Lewis Hamilton beim F1 Car Launch in Silverstone

Lia Toby/WENN Tommy Hilfiger und Lewis Hamilton

