Er hat großen Respekt vor seiner neuen Aufgabe! Seit vergangenem Freitag tanzt Bela Klentze (29) zusammen mit Oana Nechiti (30) bei Let's Dance. Ihr erster Auftritt ging punktetechnisch allerdings ordentlich in die Hose: 12 mickrige Punkte gab die Jury dem Tanzduo für ihren langsamen Walzer. Doch davon lässt Bela sich nicht stoppen. Der zweiten Performance sieht der Schauspieler positiv, aber mit Respekt entgegen!

Nach der Show ist vor der Show – genau das musste sich der Alles was zählt-Darsteller auch vergangenen Freitag gedacht haben. Die "Let's Dance"-Juroren waren nicht so überzeugt von den Tanzkünsten des 29-Jährigen. Nach dem Spektakel sprach Promiflash mit dem brünetten Schnuckel: "Es ist ein Prozess. Ich habe eine tolle Tanzlehrerin und die wird mich hoffentlich sehr weit bringen." Bela weiß allerdings noch nicht so recht, was alles auf ihn zu kommen wird. "Ich habe grundsätzlich vor allem hier großen Respekt. Ich gucke positiv nach vorne", zieht er sein erstes Fazit.

Noch vor seinem Show-Debüt präsentierte sich der charmante Schauspieler gewohnt locker und lässig. "Ich habe nicht erwartet, dass Tanzen in so kurzer Zeit so eine Leidenschaft werden könnte", teilte er seinen Fans in seiner Instagram-Story mit. Was meint ihr, wird Bela in der nächsten Show eine Schippe drauflegen können? Stimmt ab!

Andreas Rentz / Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

Lukas Schulze / Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

Instagram / bela_klentze Oana Nechiti und Bela Klentze, "Let's Dance"-Paar 2018

