Da kann sich die Damenwelt ja schon jetzt freuen! Seit dem Ende seiner Karriere als Boyband-Schnuckel bei US 5 konzentrierte sich Jay Khan (35) vor allem auf seine Laufbahn als Schlagerstar. Musikalisch verweilt er derzeit ganz in der Gegenwart, doch in optischer Hinsicht blickte der 35-Jährige jetzt schon mal in die Zukunft – und kann sich da sehen lassen: So heiß wird Jay in 25 Jahren strahlen!

Was für ein Anblick! In seiner Instagram-Story postete der einstige Dschungelcamper nun ein von ihm verfremdetes Foto, das zeigt, wie er in knapp 25 Jahren aussehen könnte. Dem Bild nach zu urteilen, wird er sich noch viele Jahre lang keine Sorgen um sein Äußeres machen müssen: Ein schlanker, sechzigjähriger Jay grinst freundlich in die Kamera – mit ergrautem Schläfen und kleinen Lachfalten sieht er fast noch besser aus als aktuell! Ob dieser scharfe Ausblick den gebürtigen Londoner jetzt wohl anspornen wird, dem neuesten Frisurentrend nachzugehen und sich ein paar graue Strähnchen färben zu lassen?

Jays zukünftiges Ich hat zudem großes Zwillingspotenzial mit einem anderen prominenten Hottie: In seinem Look als heißer Sechzigjähriger sieht das TV-Gesicht vor allem Schauspieler Patrick Dempsey (52) verblüffend ähnlich. Wie gefällt euch der Granny-Style des Musikers? Stimmt in der Umfrage ab.

AEDT/WENN.com Jay Khan bei der Premiere von "Boybands Forever"

Anzeige

Mathis Wienand/GettyImages Sänger Jay Khan

Anzeige

Clemens Bilan / Getty Images Patrick Dempsey auf der "Bridget Jones Baby"-Premiere in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de