Die meisten kennen Florian Frowein (29) als sympathischen Geschäftsführer Boris Saalfeld bei Sturm der Liebe. Über sein Privatleben spricht der Schauspieler nur selten. Nur wenige wissen: Der gebürtige Wuppertaler hat Frau und Kind. Allerdings verbringt die kleine Familie nur die Wochenenden gemeinsam: Während Flo in München für die ARD-Telenovela vor der Kamera steht, leben seine Liebsten in Köln. Keine leichte Situation für den jungen Papa: "Die Pendelei ist eine Sache, die an die Substanz geht, aber es ist mir halt immer Wert, um meinen Kleinen zu sehen", verrät der TV-Star gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de