Sänger Zayn Malik (25) und Supermodel Gigi Hadid (22) gehen nach zwei gemeinsamen Jahren wieder getrennte Wege. Bereits im Jahr 2016 hatten die beiden ihre Beziehung beendet, wagten wenig später aber ein Comeback. Doch dieses Mal scheint die Trennung endgültig zu sein. Zu den genauen Umständen ihres Liebesaus äußerten sich die zwei bislang nicht. Stattdessen packte nun ein Insider aus und verriet, woran die Beziehung gescheitert ist!

Zayn und Gigi fanden in den sozialen Netzwerken auch nach der Trennung nur liebevolle Worte füreinander. Sie wollen sich noch immer unterstützen und versuchen, Freunde zu bleiben. Bei so viel Ex-Liebe fragt man sich allerdings schon, warum die beiden nicht mehr zusammen sind. Gegenüber dem Closer Magazine eröffnete eine Quelle nun, dass sie trotz allem ihre Differenzen hatten: "Zayn war wesentlich introvertierter als Gigi, die einen großen Freundeskreis hatte und gerne in der Showbiz-Szene unterwegs war. Er kam nicht sonderlich gut mit ihren Freunden aus und das führte zu Streit."

Seit seinem Exit aus der Band One Direction scheint der Musiker tatsächlich eher den Einzelgänger zu mimen. Auch den Kontakt zu seinen ehemaligen Bandkollegen hatte Zayn schon vor Längerem abgebrochen. Ansonsten zeigte er sich in der Vergangenheit bei öffentlichen Veranstaltungen entweder in Begleitung seiner Exfreundin Gigi oder allein. Ob er vielleicht wirklich kein Interesse an den Freundschaften zu Gigis Hollywoodstars hatte?

Jamie McCarthy / Getty Images Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

Larry Busacca/Getty Images Gigi Hadid, Martha Hunt, Hailee Steinfeld, Cara Delevingne, Selena Gomez, Taylor Swift, Serayah, Mar

Carlos Alvarez/ Getty One Direction: Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan

