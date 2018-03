Dream-Team auf der Let's Dance-Tanzfläche! Ex-Bachelorette Jessica Paszka (27) und ihr Profipartner Robert Beitsch (26) fegen aktuell in der beliebten Tanzshow gemeinsam über das Parkett. Bereits nach der Bekanntgabe der Tanzpaarungen in der Kennenlernsendung war klar: Beide sind überglücklich, dass sie die nächste Zeit zusammenarbeiten werden. Im Promiflash-Interview verriet Jessi jetzt, wieso sie und Robert tanztechnisch so gut zusammenpassen: “Es hat schon in den ersten Stunden gefunkt zwischen uns. Die Chemie hat gestimmt und ich finde, das ist ‘ne supergute Basis für die nächsten Wochen.” Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



