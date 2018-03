Single oder vergeben? In der diesjährigen Staffel von Der Bachelor versuchten sie das Herz von Daniel Völz (33) zu erobern: Jessica Neufeld (23) und Maxime Herbord (23). Beide scheiterten jedoch an dem Versuch – stattdessen fand sich Model Kristina Yantsen am Ende des Kuppel-Formats in den Armen des Junggesellen wieder. Die Dreharbeiten zum Bachelor sind nun fast ein halbes Jahr her – wie sieht es im Liebesleben der beiden Ex-Rosenladys Jessica und Maxime aktuell aus?

Gegenüber Promiflash haben die beiden Mädels ihren Beziehungsstatus im gemeinsamen Interview verraten. Und Männer aufgepasst: Beide sind noch zu haben! Aber sind sie momentan überhaupt auf der Suche nach Mr. Right? "Nach der Show dachte ich: Dates – auf gar keinen Fall! Jetzt ist aber etwas Zeit vergangen und klar, wäre man froh, wenn man jetzt irgendwann nicht mehr allein wäre", erzählt Jessica im Gespräch. Auch BFF Maxime wünscht sie wieder einen Partner: "Dann können wir auch zu viert auf Dates gehen", witzelt sie in Richtung ihrer blonden Rosenschwester.

Bei der Beschreibung ihres Traummannes kann sich Maxime außerdem einen kleinen Seitenhieb in Richtung Daniel nicht verkneifen: "Was ich sehr wichtig finde – und das habe ich während meiner Teilnahme beim Bachelor gelernt – ist, dass am Anfang Interesse bestehen muss, auch von der anderen Person. Dass derjenige wissen will, was so im Leben passiert, und über Hobbys und Träume Bescheid wissen will." Diese Eigenschaft sei für sie wichtig. Bei der Bachelor-Reunion-Show hatten sich viele Ex-Kandidatinnen darüber beschwert, dass der 33-Jährige während der Sendung zu wenig Interesse gezeigt hätte.

MG RTL D Jessica Neufeld und Daniel Völz beim Bachelor-Einzeldate

MG RTL D Kandidatin Maxime Herbord mit Bachelor Daniel Völz

Instagram / yeliz.koc.official Yeliz Koc, Jessica Neufeld und Maxime Herbord, Bachelor-Kandidatinnen 2018

