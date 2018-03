Endlich stellt sie aller Welt ihren Auserwählten vor! Erst vor wenigen Wochen sorgte Hana Nitsche (32) für eine große Überraschung, als sie ihre Schwangerschaft und ihre plötzliche Verlobung bekannt gab. Nach den süßen News blieb die Frage nach dem Vater ihres zukünftigen Kindes zunächst noch offen – die einstige Germany's next Topmodel-Beauty wollte ihren Liebsten nämlich aus der Öffentlichkeit heraushalten und verriet lediglich den Namen Chris. Jetzt ließ sie die Bombe jedoch platzen: Im Netz präsentiert Hana endlich stolz ihren Schatz!

Dieser werdende Papa kann sich aber auch sehen lassen! In ihrer Instagram-Story postete die Brünette jetzt ein Foto ihres Liebsten: Auf dem liegt der amerikanische Unternehmer neben Hanas Hündchen auf dem Bett und beschäftigt sich mit seinem Handy. Dunkler Bart, längere Haare und ein markantes Gesicht – der Angebetete der baldigen Mama ist ein echter Augenschmaus! Mit einem weiteren Bild bewies sie die romantische Ader ihres zukünftigen Angetrauten: "Babe kam in New York vorbei, um mich zu besuchen und hat Blumen mitgebracht!", schrieb Hana zu einem Selfie mit einem üppigen Strauß.

Was die Kugelträgerin wohl dazu gebracht hat, ihren zukünftigen Ehemann nun doch auf Social Media abzulichten? Denn noch am Tag der niedlichen Verkündung erklärte Hana im Promiflash-Interview, Chris sei kein Fan von großer Aufmerksamkeit: "Er ist ein privater Mensch und hält sich generell aus den Medien heraus!" Denkt ihr, dass nun auch bald das erste Pärchenfoto folgt? Stimmt unten ab.

Instagram / hananitsche Chris Welch, Verlobter von Supermodel Hana Nitsche

Instagram / hananitsche Hana Nitsche hat Blumen von ihrem Verlobten Chris bekommen

Instagram / hananitsche Hanna Nitsche mit ihrem Babybauch, März 2018

