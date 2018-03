Diese Babynachricht kam total unerwartet! Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Hana Nitsche (32) ist schwanger und das bereits im vierten Monat. Dabei war der Öffentlichkeit bis gestern gar nicht bekannt, dass Hana überhaupt in einer Beziehung ist. Mit dem Kindspapa ist die Beauty sogar schon länger zusammen, inzwischen sind sie verlobt. Doch wer ist der Mann eigentlich, der ihr den Kopf verdreht hat? Im Promiflash-Interview verriet die Baldmama erste Details über ihren Schatz!

Bei der Colgate White Night in Hamburg schwärmte die 32-Jährige von ihrem Partner: "Er heißt Chris, mehr kann ich nicht verraten. Wir sind auf jeden Fall ein Jahr zusammen." Hana konnte ihre Liebe erfolgreich vor dem Rampenlicht verbergen, denn noch im vergangenen Juli war sie offiziell eigentlich Single. Die Geheimniskrämerei hatte ihren guten Grund. Ihr zukünftiger Ehemann sei einfach ein privater Mensch: "Er hält sich generell aus den Medien raus. Auch auf Social Media ist er nicht so aktiv."

Vor ihrem jetzigen Glück hatte Hana eine Liason mit Hip-Hop-Mogul Russell Simmons (60). Die ständige Beobachtung von damals wollte sie dieses Mal vermeiden. Mit dem amerikanischen Unternehmer hätte sie es ruhig angehen lassen wollen: "Ich wollte nicht, dass sich Leute einmischen, weil ich mir auch selbst nicht über diese Beziehung einig war – ob das wirklich das Wahre ist oder nicht. Ich wollte mir Zeit lassen. Jetzt kam es ein bisschen anders."

Promiflash Hana Nitsche im vierten Monat

Promiflash Hana Nitsche mit Babybauch

Visual/WENN.com Hana Nitsche und Russell Simmons

