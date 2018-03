Er kann es nicht lassen! Erst Anfang Januar hatte Kit Harington (31) für große Schlagzeilen und zahlreiches Gelächter gesorgt: Ein Clip im Netz hatte den Schauspieler betrunken in einer Bar gezeigt, aus der er nach wilder Pöbelei herausgeflogen war. Nach seinem letzten öffentlichen Suffgelage sollte der Game of Thrones-Star eigentlich dazu gelernt haben – oder provoziert er die Paparazzi nun extra? Neueste Bilder zeigen den Hottie jetzt wieder volltrunken in Paris!

Wie die neusten Schnappschüsse der Fotografen jetzt zeigen, gönnte sich Kit in der Stadt der Liebe jede Menge Spaß und einige Drinks zu viel. Weggetreten und mit glasigem Blick taumelt der Londoner nur in einem T-Shirt durch die Straßen der Metropole – und das im strömenden Regen! Zwischenzeitig scheint sein alkoholischer Ausrutscher sogar gefährlich zu werden: Betrunken stolpert Kit auf die Straße und wird von einem unbekannten Freund nur knapp vor den fahrenden Autos gerettet.

Wollte der 31-Jährige den feuchtfröhlichen Abend einfach nur mit seinem Kumpels genießen – oder ertränkt er seine Trauer um sein baldiges Serienende? Schon im kommenden Jahr wird die finale Staffel von "Game of Thrones" ausgestrahlt. Wie bereits von HBO verkündet, sollen dabei zahlreiche beliebte Charaktere den Tod finden. Was sagt ihr: Trauert Kit schon jetzt um das mögliche Ableben von Jon Snow? Stimmt in der Umfrage darüber ab.

Jason Merritt/Getty Images Kit Harington bei den "Emmy Awards" 2014

Kevin Winter / Staff / Getty Images Kit Harington

Instagram / emilia_clarke Kit Harington und Emilia Clarke am Set von "Game of Thrones" 2017

