Fiese Body-Kritik für Selena Gomez (25)! Die Ex von Justin Bieber (24) lässt es sich nach der Trennung im Urlaub so richtig gut gehen. Dabei zeigt die Sängerin nicht nur zum ersten Mal die Narbe ihrer Nierentransplantation, sie stellt auch ihre heißen, neuen Kurven zur Schau. Anstatt Zuspruch bekommt der Ex-Disney-Star dafür aber vor allem viel Hate zu spüren. Sel reagiert aber prompt und stellt via Instagram klar: Sie muss es niemandem recht machen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de