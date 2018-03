Sie sind ein echtes Power-Paar in der deutschen Medienlandschaft: Schauspielerin Veronica Ferres (52) und Unternehmer Carsten Maschmeyer (58). Seit 2009 sind die Blondine und der Milliardär offiziell ein Paar, ihre Liebe krönten sie 2014 mit einer romantischen Hochzeit. Und auch nach neun Jahren Beziehung scheint die Leidenschaft für den anderen noch nicht abgenommen zu haben – das lassen zumindest die wilden Kosenamen vermuten, die sich die beiden in besonderen Situationen geben!

Im Interview mit der Gala sprechen Ferres und Maschmeyer über die intimen Geheimnisse ihrer Liebe. So offenbart der Höhle der Löwen-Investor sogar die privaten Spitznamen, mit denen sich das Paar gegenseitig anspricht: "In besonders romantischen Situationen nenne ich meine Frau schon mal 'Löwin' und sie mich 'Tiger'." Ob sich Maschmeyer da etwa von seinem Juroren-Job inspirieren ließ? Schließlich wird er in der VOX-Show auch "Löwe" genannt.

Eines wird durch dieses gelüftete Geheimnis auf jeden Fall klar: Veronica und Carsten haben offenbar eine Vorliebe für wilde Raubkatzen!

Sean Gallup / Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer zu Beginn ihrer Beziehung 2009

Andreas Rentz Unternehmer Carsten Maschmeyer und Schauspielerin Veronica Ferres 2013 in Bayreuth

Clemens Bilan / Freier Fotograf (Getty) Unternehmer Carsten Maschmeyer und Schauspielerin Veronica Ferres

