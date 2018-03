So sieht der kleine Mann also in seiner ganzen Pracht aus! Vor wenigen Tagen ist die wohl bekannteste Bloggerin der Welt Chiara Ferragni (30) zum ersten Mal Mutter geworden. Ihr Söhnchen Leone erblickte in der US-amerikanischen Traumfabrik Los Angeles, der neuen Heimat der italienischen Influencerin, das Licht der Welt. Nach einem ersten Baby-Schnappschuss aus dem Krankenhaus zeigte Chiara jetzt ihren Leo zum ersten Mal frontal! Und dieser Knirps ist wirklich zum Anbeißen süß.

Nur einen Tag nach der Geburt teilte der Social-Media-Star einen niedlichen Schnappschuss des kleinen Leos, der ihn endlich komplett zeigt. Selig schlummernd liegt das Würmchen auf Mamas Bauch – und die könnte glücklicher kaum sein! "Mein absoluter Lieblingsmensch auf dieser Welt, unser kleiner Mann", kommentierte die 30-Jährige das Pic. Wenige Stunden später durfte sie zusammen mit ihrem Liebsten Fedez (28) und dem Mini-Ferragni den Weg nach Hause antreten.

Nur einen Monat vor der Niederkunft sorgte der Nachwuchs aber erst einmal für Sorgen! Bei einer Routineuntersuchung war herausgekommen, dass Leos Bauch nicht so stark gewachsen war, wie er hätte sollen – und Chiara musste ab diesem Zeitpunkt das Bett hüten. Am Ende hatte es das Böhnchen aber besonders eilig, zu seiner Mama zu kommen. Der Ferragni-Spross kam rund drei Wochen vor dem errechneten Termin zur Welt.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragnis Söhnchen Leo

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni mit ihrem Verlobten Fedez und Sohn Leone

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und Fedez

