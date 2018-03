Läuft etwa doch was zwischen diesen beiden Hollywood-Schönheiten? Seit Wochen hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Supermodel Cara Delevingne (25) und King of Pop-Tochter Paris Jackson (19) mehr als nur eine gute Freundschaft verbindet. Immer wieder wurde das Doppel gemeinsam Händchen haltend gesichtet. Jetzt befeuern neue Kuschelpics die Spekulationen: Auf einem Social-Media-Schnappschuss sind Paris und Cara ganz innig schmusend in einem Bett zu sehen!

Die verstehen sich offensichtlich ziemlich prächtig! In Paris' Instagram-Story tauchte vor wenigen Stunden ein kuscheliges Pic direkt aus dem Bett der Ältesten von Michael Jackson (✝50) auf: Glücklich schmiegt sich die 19-Jährige an die Brust des Suicide Squad-Stars, der ebenfalls über das ganze Gesicht strahlt. Ein weiteres Foto von einer hüpfenden Cara in Paris' Bett von vor wenigen Tagen scheint zu beweisen: Die beiden haben nicht zum ersten Mal im Zuhause der Jacksons Spaß!

Schon nach den Weihnachtstagen soll das vermeintliche Pärchen laut britischen Medienberichten unzertrennlich gewesen sein. Doch damals sprach ein Insider gegenüber The Sun noch davon, dass Cara nicht wirklich Zeit für eine richtige Beziehung habe. Damals drehte die 25-Jährige noch für die Serie "Carnival Row". Doch vielleicht scheint sich das schon jetzt geändert zu haben. Aber was denkt ihr: Geht da was zwischen den beiden?

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Cara Delevingne

Instagram / parisjackson Cara Delevingne bei Paris Jackson im Bett

Gareth Cattermole/Getty Images for Burberry Paris Jackson und Cara Delevingne auf der London Fashion Week

