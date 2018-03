Ob er nach diesem Treffen wohl noch aus dem Schwärmen heraus kommt? Influencer Riccardo Simonetti ist im Netz neben seinen coolen Styles vor allem für seine Star-Selfies bekannt. Neben Musikerin Fergie (42) und Schauspielikone Goldie Hawn (72) traf der Langhaarträger sogar schon Hottie Jared Leto (46). Eine besondere Blondine brachte den Bad Reichenhaller nun aber besonders zum Lächeln: Riccardo traf jetzt "Can't Get You Out Of My Head"-Interpretin Kylie Minogue (49) in Berlin – und trällerte gleich mal mit der Australierin los!



