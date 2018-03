Das Geheimnis ist gelüftet! Lisa und Lena (15)-Fans sind sich schon lange sicher: Lena ist in einer Beziehung mit Sänger Mike Singer (18). Am Mittwoch bestätigten die Managements nun überraschend die Gerüchte. 2016 waren die beiden für kurze Zeit ein Paar, doch die Liebe war nicht von Dauer. Aus dieser Zeit sind auch süße Kuschel-Pics der Teenies aufgetaucht, die beweisen: Mike und Lena waren ganz schön in love.



