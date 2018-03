Süße Überraschung bei Mike Singer (18) und Musical.ly-Lena: Die Online-Stars waren tatsächlich mal ein Liebespaar! Kurz, nachdem Turtel-Fotos der beiden im Netz aufgetaucht waren, spekulierten ihre Fans: Sind der Sänger und die Hälfte des Lisa und Lena-Duos in einer Beziehung? Aktuell nicht, erklärte das Management der Twins auf Promiflash-Anfrage, schob aber hinterher: "Sie waren 2016 kurz zusammen. Aus der Zeit stammen auch die Bilder. Alles andere ist privat." Im Jahr darauf war die junge Liebe schon wieder vorbei – und trotzdem sprach Mike damals noch supersüß über seine Ex und ihre Schwester. Sieht ganz so aus, als seien die Teen-Stars im Guten auseinander gegangen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de