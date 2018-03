Hat Caona wirklich nichts von Leonard Freiers (33) Heiratsantrag geahnt? Vor wenigen Wochen ist der Ex-Bachelor vor der Mutter seiner Tochter Aurora am wohl märchenhaftesten Ort der Welt auf die Knie gegangen. So ganz in Zweisamkeit verbrachte das Paar den Moment im Disneyland allerdings nicht – sie wurden beim Antrag von einem Kamerateam bei einem romantischen Abendessen begleitet. Ob man da als Frau nicht mal stutzig wird? "Komplett gar nicht. Im Nachhinein ist man dann natürlich immer schlauer und dann dachte ich mir auch so: Das war so offensichtlich eigentlich", verriet Coana selbst im Promiflash-Interview.



