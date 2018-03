Sie weiß einfach, wie sie ihre Babykugel stylish verpackt! Annemarie Carpendale (40) erwartet gerade ihr erstes Kind und lässt keine Gelegenheit aus, ihr süßes Bäuchlein zu präsentieren. Während sie das süße Geheimnis zunächst für sich behielt, teilt sie jetzt umso mehr schöne Schwanger-Schnappschüsse. Dass man auch mit Babybauch modisch durch den Tag kommt, beweist sie nun mit einem Pic aufs Neue!

Zugegeben, ihr Outfit erinnert mehr an Herbst als an Frühling, aber bei den eisigen Temperaturen kann man darüber hinwegsehen. Stiefeletten, ein weißes Oberteil und ein brauner Wildlederrock mit Franzen lässt Annemarie wie eine Indianerin strahlen. Den Look teilt die Moderatorin mit ihren Fans auf Facebook – und die finden ihn einfach klasse! "Wunderschön, wie immer", "Traumhaft schöne werdende Mama" und "Das Kügelchen steht dir ja", kommentieren sie begeistert.

In welchem Monat sie ist, hat die werdende Mama bislang noch nicht verraten – doch ihre Babykugel ist in den letzten Wochen ohne Frage gut gewachsen. Zu Umstandsmode greift die 40-Jährige allerdings eher seltener, sie mag es offensichtlich weiterhin stylish und vor allem sexy. So setzte sie kürzlich ihren Schwangerbauch sogar in einem engen, roten Lederrock in Szene.

Facebook / Annemarie Carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrer Babykugel

Facebook / Annemarie.Carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

