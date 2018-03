Was wäre Germany's next Topmodel ohne ein bisschen Zickenkrieg? In diesem Jahr steht unter anderem Kandidatin Bruna Rodrigues (24) im Zentrum der Lästereien. Die gebürtige Brasilianerin eckt mit ihrem Temperament bei vielen ihrer Konkurrentinnen an. Im Promiflash-Interview verrät ihr Ehemann Voo, dass diese Art von Drama eigentlich überhaupt nicht Brunas Ding ist: "Also Lästerschwestern und so was ist nicht ihr Fall. Da distanziert sie sich immer komplett von solchen Menschen und das ist nicht ihr Umfeld."



