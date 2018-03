Sie ist zurück im Rampenlicht – und zwar so richtig: Cathy Hummels (30) strahlte erstmals nach der Geburt ihres Söhnchens Ludwig für die Fotografen in die Kameras. Vor drei Monaten machte ihr Baby die Liebste von National-Kicker Mats Hummels (29) zur superstolzen Neu-Mama. Promiflash traf die frischgebackene Power-Mum beim Milka Oster-Brunch in Hamburg – und war völlig hin und weg von Cathys After-Baby-Glow.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de