Auch der kleinste Geiss wird einmal erwachsen! Shania Tyra Geiss (13) war gerade einmal süße sechs Jahre alt, als die Dreharbeiten zu Die Geissens starteten. Seitdem können Fans der Reality-TV-Show der Tochter von Carmen (52) und Robert Geiss (54) beim Aufwachsen zusehen. Jetzt machte die Jüngste des millionenschweren Unternehmerpaares einen weiteren, wichtigen Schritt in ihr Erwachsenenleben – Shania verabschiedete sich von ihrem Kinderzimmer!

Ein großer Schritt für den Teenie, den Mama Carmen jetzt stolz mit einem Vorher-Nachher-Schnappschuss des umgeräumten Zimmers teilt. "Endlich ist es fertig! So wird aus Shanias Kinderzimmer ein Jugendzimmer" – auf Facebook teilte Der größte Unterschied: Rosa Laken und ein farblich passender Beistelltisch mussten weichen. Das Reich der TV-Tochter ist nun in erwachsenere Grau- und Weißtöne getaucht. Auch ein größeres Bett nennt die 13-Jährige jetzt ihr eigenen.

Dass Klein-Shania gar nicht mehr so klein ist, lässt sich auch auf musical.ly erkennen. Bauchfrei und selbstbewusst posiert das Jungmodel für seine Fans! Was haltet ihr vom neuen Zimmer der Geissen-Jüngsten? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen und Robert Geiss, zusammen mit ihren Töchtern Davina und Shania

RTL II Shania, Carmen und Davina Geiss

RTL II, "Die Geissens" Modelfoto von Shania Geiss

