Wird sie der neue Star am muscial.ly-Himmel? Shania Tyra Geiss (13) startet derzeit so richtig durch. Für den großen Modeltraum stand sie bereits für Sedcard-Fotos vor der Kamera. Offenbar hat die jüngste Tochter von Robert (54) und Carmen (52) aber noch ein cooles Ass im Ärmel. Bauchfrei und megaselbstbewusst tanzt Shania auf musical.ly und beweist: Ganz egal, welchen Weg die junge Beauty in Zukunft wohl einschlägt, genügend Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden.



