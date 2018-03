Geht Let's Dance für Iris Mareike Steen (26) unfreiwillig früher als gedacht vorbei? Die GZSZ-Darstellerin legte mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (39) einen Paso Doble aufs Parkett, der bei der Jury nur ziemlich mittelmäßig ankam. Mit genügend Fan-Anrufen konnte sich die Blondine aber trotzdem noch ein Ticket in die nächste Runde sichern. Bei ihrer Tanzdarbietung knickte die Schauspielerin allerdings heftig um: Wie Promiflash live vor Ort beobachten konnte, musste Iris im restlichen Verlauf der Show sogar gestützt werden!

“Ich hab es ein bisschen zu gut gemeint mit dem Paso Doble. Dann bin ich umgeknickt, aber es wird alles in Ordnung sein”, zeigte sich die Verletzte kurz vor der Entscheidung zuversichtlich. Dennoch stellte Daniel Hartwich (39) fest, dass ihr Knöchel geröntgt werden müsse, um eine ernste Verletzung auszuschließen. “Wir hoffen, dass kein Band gerissen ist”, erklärte der Show-Moderator mit zerknirschter Miene. Wenn das der Fall wäre, müsste die Hobby-Tänzerin ihre Karriere auf der TV-Tanzfläche wohl früher an den Nagel hängen, als gedacht.

Dabei hätte die Blondine noch jede Menge Luft nach oben, wie die Jury nach ihrer Tanzdarbietung offen festhielt. Besonders der verbissene Ausdruck der frisch verheirateten 26-Jährigen sorgte bei Motsi Mabuse (36), Jorge Gonzalez (50) und Joachim Llambi (53) für Gesprächsstoff. "Du bist ja nicht der Stier in diesem Spiel, das kam mir manchmal so vor", brachte es Letzterer ungewollt komisch auf den Punkt. Was meint ihr, ob Iris in den kommenden Wochen weiter an sich arbeiten kann, oder gehört ihre "Let's Dance"-Reise mit der Verletzung der Vergangenheit an? Stimmt ab!

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Star

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Andreas Rentz / Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc, "Let's Dance"-Tanzpaar

