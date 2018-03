Ist das royale Baby wirklich schon unterwegs? In weniger als zwei Monaten werden sich Prinz Harry (33) und Ex-Suits-Darstellerin Meghan Markle (36) auf Schloss Windsor das Jawort geben. Doch auch für die Zeit danach scheinen die beiden schon feste Pläne zu haben. Wie der Blaublüter bereits verraten hatte, kann er es kaum abwarten, mit der Amerikanerin eine eigene Familie zu gründen. Laut neuem Insiderwissen könnte die Schauspielerin bereits in anderen Umständen sein – und wie nun bekannt wurde, soll Prinz Harry die frohe Botschaft noch vor der Hochzeit bekannt geben.

Wie Erin Specht, die Ex von Meghans Halbbruder, nun gegenüber dem OK-Magazin verraten haben soll, könne die Baby-Bombe schon vor der Hochzeit platzen: "Wenn Meghan tatsächlich schwanger ist, würde Harry es wahrscheinlich mit einem Überraschungs-Toast bei ihrem Probeessen am Abend vor der Hochzeit bestätigen." Richtig gehört: Laut der Insiderin fliegt der Storch wahrscheinlich bald schon ins Königshaus. Ob sich das Gerücht bewahrheiten wird, muss sich erst noch zeigen. Immerhin hat die brünette Schönheit eigentlich keinen Kontakt zu ihrem Halbbruder Thomas Jr. Markle. Daher ist auch fraglich, ob seine Verflossene tatsächlich im Bilde ist.

Der royale Nachwuchs könnte aber nicht die einzige Überraschung bei der Hochzeit sein. Immerhin birgt allein schon die Gästeliste ordentlich Zündstoff. Der royale Rotschopf möchte nach wie vor auch drei seiner Exen zu seinem großen Tag einladen.

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

Ben Birchall - WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in Cardiff

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry beim Commonwealth Day 2018

