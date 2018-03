Der Kampf geht in die nächste Runde! Am Freitagabend heißt es für Promis und Profis zum dritten Mal im Jahr 2018 Let's Dance. In Folge zwei musste sich der prominente Cast erstmals von einem Konkurrenzteam verabschieden: Tina Ruland (51) und Vadim Garbuzov (30) erhielten zu wenige Zuschaueranrufe. Absoluter Favorit in Folge zwei hingegen: Judith Williams (45). Ob die Teleshopping-Queen diesen Titel weiterhin verteidigen kann?

Direkt nach der Die Höhle der Löwen-Investorin sahen die Promiflash-Leser Ex-Rosenkavalierin Jessica Paszka (27) unter den Showlieblingen. In der ersten Exit-Sendung kassierte die amtierende Bachelorette allerdings fast nur negative Kritik. Vor allem Joachim Llambi (53) ließ kaum ein gutes Haar ein Jessis Performance. Ob sie das nun die Favoritenrolle kostet? Dafür schob sich ein anderer Kandidat still und heimlich auf die Poleposition – zumindest, wenn es um die Meinung der Jury ging. Komiker Ingolf Lück (59) ergatterte wider Erwarten die Höchstpunktzahl des Abends. Eine Leistung, die ihn bei den Zuschauern jetzt deutlich nach vorne kicken könnte.

Weniger gut lief es dafür für TV-Koch Chakall. Der Argentinier und Tanzpartnerin Marta Arndt (28) erhielten nicht nur die wenigsten Jurypunkte, auch das Publikum ließ sie zittern. Am Freitagabend wird sich zeigen, ob das Duo seine Leistung steigern kann und es sogar in Show vier schafft. Aber jetzt seid ihr gefragt: Wer ist euer "Let's Dance"-Favorit? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Lukas Schulze/Getty Images Judith Williams bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Chakall und Marta Arndt in der zweiten Folge von "Let's Dance"

