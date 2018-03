In den letzten Wochen sorgte der millionenschwere Unternehmer Frank Otto (60) durch seine Verlobung mit dem deutlich jüngeren Ex-Germany's next Topmodel-Sternchen Nathalie Volk (21) für großes Aufsehen. Das trifft seine Ex-Frau allderdings nicht so hart, wie man annehmen könnte. In Sachen Liebesglück steht Stefanie Volkmer-Otto aus der gleichnamigen Versandhaus-Dynastie auf der Sonnenseite: Seit ein paar Monaten ist die zweifache Mama selbst wieder sehr verliebt und megaglücklich.

Bei ihrem Auserwählten handelt es sich um den gleichaltrigen Künstler und Schauspieler Antonio Del Prete. Die beiden Turteltauben lernten sich im Dezember 2017 auf einer seiner Vernissagen kennen und lieben – als Kunstsammlerin managt sie inzwischen seine Ausstellungen. „Wir sind sehr glücklich, Antonio lebt ja eigentlich in L.A., ist jetzt aber schon seit einigen Wochen hier bei mir. Wir genießen die gemeinsame Zeit“, erzählt sie gegenüber Bild.

Vor ihrer Partnerschaft mit dem attraktiven Künstler war die 42-Jährige sieben Jahre lang mit dem Modekatalog-König verheiratet. Für ihn war es damals die dritte Ehe, für sie die erste Ehe, aus der zwei gemeinsame Kinder hervorgingen.

Instagram / artdoesntpay Antonio Del Prete, Künstler

AEDT/WENN.com Stefanie Volkmer-Otto auf der Vernissage "Flashback"

J. Carstensen / WENN Frank Otto und Stefanie Volkmer-Otto 2006

