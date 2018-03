So hübsch schwanger! Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) erwarten zurzeit ihr drittes Kind. Der werdende Papa kündigte sogar schon an: Lange wird es nicht mehr dauern! Wie schon während der ersten beiden Schwangerschaften mit Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) glänzt die Herzogin auch jetzt wieder in coolen und eleganten Outfits. Promiflash zeigt noch einmal die schönsten Schwanger-Looks der 36-Jährigen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de