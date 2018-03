Nicht nur das britische Königreich ist bereit für seinen neuen Ehrenbürger. Seit Monaten fiebern die Royal-Fans einem ganz besonderen Ereignis entgegen: Der Geburt von Prinz Williams (35) und Herzogin Kates (36) drittem Sprössling. In den vergangenen Wochen ließ die werdende Mama kaum eine öffentliche Veranstaltung aus, ihre Schwangerkugel freudestrahlend in Szene zu setzen – und schürte damit die Vorfreude auf den königlichen Festtag. Lange gedulden müssen sich die Fans – und die Dreifacheltern in spe – aber wohl nicht mehr: Der Baby-Countdown läuft!

Obwohl der errechnete Geburtstermin im April liegen soll, laufen die Vorbereitungen für den großen Moment schon jetzt auf Hochtouren. Als William Ex-Beatles-Star Ringo Starr (77) am vergangenen Dienstag zum Ritter schlug, soll er dem Musiker laut dem britischen Magazin Hello! verraten haben: "Das Baby kann jetzt jeden Moment kommen!" Ob sich Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) also schon schneller über die Geburt ihres Geschwisterchen freuen können, als bisher angenommen?

Das Geschlecht des royalen Nachwuchses ist zwar nach wie vor ein Geheimnis, fest steht aber schon jetzt: Thronfolger William wird auf jeden Fall dabei sein, wenn Baby Nummer drei das Licht der Welt erblickt. Im Zweifel würde sich der 35-Jährige – trotz Kates Abneigung für das schnittige Hobby – sicherlich auch auf sein Motorrad werfen, um rechtzeitig bei seiner Liebsten zu sein.

Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei den BAFTAs

Zak Hussein/ Splash Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte in Deutschland

IAN VOGLER/AFP/Getty Images Prinz William mit seinem Motorrad

