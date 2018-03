Das muss wehgetan haben! Daniel Fehlow (43) spielt seit vielen Jahren den GZSZ-Charakter Leon Moreno. Doch damit es für die TV-Zuschauer nicht langweilig wird, hat natürlich auch seine Rolle immer wieder mit heftigen Konflikten zu kämpfen. Aktuell ist der "Mauerwerk"-Besitzer in ein verheerendes Liebes-Wirrwarr verwickelt, das in einer handfesten Auseinandersetzung zu enden scheint: Im Netz zeigte sich der Schauspieler nun mit einem blauen Auge!

Auf seinem Instagram-Account postete Daniel das eindeutige Foto. Mit dem Finger weist er seine Follower auf die kaum übersehbare Rötung unter seinem linken Auge hin. Dazu schreibt der Serienstar: "Voller Einsatz bei der Arbeit! Was glaubt ihr, ist passiert?" Und schon startet das wilde Rätselraten in den Kommentaren. Die Mehrheit der Fans ist der festen Überzeugung, dass sein One-Night-Stand mit Maren der Grund für seine Verletzung ist. Ihr Lebensgefährte Alex könnte von ihrer gemeinsamen Nacht im Hotel erfahren und dem Koch daraufhin eine verpasst haben, so ihre Theorie.

Leons Betrug war für viele Fans ein echter Schock. Schließlich plant er mit seiner Frau Sophie aktuell gemeinsamen Nachwuchs. Der Zeitpunkt für einen Seitensprung hätte also nicht ungünstiger sein können. Doch dass die Figuren hin und wieder etwas tun, was ihnen niemand zugetraut hätte, sorge schließlich für die nötige Spannung, erklärte GZSZ-Kollegin Iris Mareike Steen (26) kürzlich im Promiflash-Interview.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow) und Maren (Eva Mona Rodekirchen) bei GZSZ

Rolf Baumgartner / RTL Clemens Löhr, Schauspieler

WENN.com Iris Mareike Steen, GZSZ-Star

