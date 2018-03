Sucht er an ihrer Schulter etwa Trennungs-Trost? Nach nur wenigen Monaten romantischer Gefühle soll bei Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) jetzt schon wieder alles vorbei sein: Während die einstige Disney-Beauty sich derzeit im Urlaub vor den Schlagzeilen versteckt, wurde der Musiker immer wieder völlig verlottert und mit zahlreichen verschiedenen Mädels erwischt. Eine seiner scheinbaren Lückenbüßerinnen wurde jetzt ein weiteres Mal dabei ertappt, wie sie das Anwesen des 24-Jährigen verließ!

Was geht denn da? Wie TMZ jetzt berichtet und mehrere Schnappschüsse der Paparazzi zeigen, wurde Baskin Champion (22) am Freitagnachmittag gesichtet, wie sie in ihr Auto an Justins Grundstück stieg. Zuvor war die Blondine mit zerwühltem Haar aus dem Haus des Biebs gekommen, nur kurz bevor der Popstar selber in seinen Lamborghini stieg und wegfuhr. Laut dem Onlineportal soll das Model sich drei oder vier Stunden in der Villa des Tattoo-Hotties aufgehalten haben – und das war nicht das erste Date der beiden: Schon Anfang der Woche war Justin bei einem Konzert von Craig David (36) mit der jungen Schönheit gesichtet worden.

Wie Selena wohl auf diesen erneuten Schlag reagieren wird? Nachdem die ersten Kuschelbilder ihres Ex mit Baskin aufgetaucht waren, hatte die Brünette überstürzt ihren Australienurlaub abgebrochen und war zurück nach Los Angeles gereist.

Hewitt / Splash News, Pap Nation / Splash News Selena Gomez und Justin Bieber

Anzeige

Instagram / baskinchamp Baskin Champion, Model

Anzeige

T. Maidana / Splash News Baskin Champion, 2018-Flirt von Justin Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de