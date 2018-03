Das Liebeswirrwarr zwischen Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24) scheint noch lange anzudauern! Nach nur wenigen Monaten soll die Romanze zwischen den beiden schon wieder zu Ende sein – der Biebs wurde sogar weinend in seinem Auto gesichtet. Seine Tränen sind aber offenbar schnell getrocknet: Justin wurde mit einer blonden Beauty gesehen! Das versetzte seiner Ex Sel wohl einen so großen Stich ins Herz, dass sie jetzt ihren Australien-Trip abbrach!

Die Sängerin ließ es sich eigentlich gerade auf einer Yacht gut gehen, als sie vom Flirt ihres Verflossenen mit Baskin Champion (22) erfuhr – und der passte Sel ganz und gar nicht, wie eine Quelle Hollywood Life verriet: "Selena ist verletzt und enttäuscht, nachdem sie Justin mit der anderen Frau gesehen hat." Da die Dinge zwischen Jelena definitiv noch lange nicht geklärt seien, wolle sie sehnlichst nach Hause, um sich Klarheit zu verschaffen. "Selena flüchtet aus Australien", plauderte der Insider weiter aus. Die "Wolves" Interpretin habe das Bedürfnis gehabt, ihre Taschen sofort zu packen und sei sogar schon in den Flieger zurück nach Amerika gestiegen.

Aber ob das Treffen zwischen dem 24-Jährigen und Baskin wirklich von romantischer Natur war? Angeblich soll die Schwester des Models, Abby Champion, momentan Justins guten Kumpel Patrick Schwarzenegger (24) daten – und der Biebs mit der Blondine seit längerem befreundet sein. Glaubt ihr, dass Selenas Angst berechtigt ist? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Media-Mode / Splash News Selena Gomez

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in einer Villa auf Jamaika im Rahmen der Hochzeit seines Vaters

Instagram / baskinchamp Baskin Champion, Model

