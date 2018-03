Ihre Hochzeit wird der Höhepunkt ihrer Liebesgeschichte! Zwischen Stephanie Schmitz und Julian Evangelos entwickelten sich die Dinge im romantischen Eiltempo: Nach jahrelanger Funkstille trafen sich die Ex-Flirts bei Love Island wieder, verliebten sich und gaben nur wenige Monate nach dem Ende der Kuppelshow ihre Verlobung bekannt. Die Hochzeitsvorbereitungen der Turteltauben sind inzwischen in vollem Gange: Nach langer Suche hat Stephi nun endlich auch ihr Traumkleid gefunden!

Da können die beiden ja schon bald vor den Altar treten! Wie die Blondine stolz in ihrer Instagram-Story verkündete, ist sie fündig geworden – und hat ihren persönlichen Traum in Weiß gefunden! Auch ihr Schatz ist für den großen Moment des Jaworts bereits ausgestattet: Mit einem Live-Video nahm der Lehramtsstudent seine Follower via Social Media mit auf die erfolgreiche Suche nach dem optimalen Anzug. Wann genau die beiden ehemaligen TV-Liebhaber in den Bund der Ehe eintreten werden, gaben sie noch nicht bekannt – dank gefundener Looks dürfte der Heirat aber zumindest nichts mehr im Wege stehen!

Dass sich der Rheinländer und die Krankenschwester mit ihrer Liebe ganz sicher sind, bewiesen sie schon kurz nach ihrem Beziehungs-Outing: So ließ sich Stephi im November den Anfangsbuchstaben ihres Angebeteten tätowieren. Seid ihr gespannt auf die Hochzeit der beiden? Stimmt in der Umfrage darüber ab.

Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Julian Evangelos und Stephanie Schmitz bei "Love Island"

Liebes-Tattoo von Stephanie Schmitz

