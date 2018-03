Xenia Seeberg (45) ist ganz schön stolz auf ihren Sohnemann! In den Neunzigern startete die schöne Blondine selbst als Schauspielerin richtig durch. Nun begab sich auch der Nachwuchs schon auf die Promi-Überholspur. Philias Martinek trällerte auf der The Voice Kids-Bühne und verzauberte direkt alle vier Jury-Mitglieder. Doch was hält Mama eigentlich von dem Mega-Gesangstalent ihres Sohnes? Im Interview mit Promiflash verriet Xenia: "Ich war nicht besonders verwundert. Philias hat schon immer sehr, sehr viel gesungen und sehr gerne gesungen."



