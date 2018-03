Ein ganz besonderer Meilenstein in ihrer Karriere. Bibi Heinicke (25) ist dank ihrer Präsenz auf den Social-Media-Plattformen mittlerweile international bekannt. Millionen Menschen von überall auf der Welt folgen der Kölnerin auf YouTube, Instagram und Co. Deshalb erinnerte die 25-Jährige jetzt auch noch einmal ganz stolz daran: Sie schaffte es 2017 unter die Top 100 der Frauen, die am meisten Einfluss in der deutschen Wirtschaft haben.

Auf ihrem Instagram-Profil griff Bibi einen Artikel des Manager Magazins auf, in dem das Ranking aus dem vergangenen Jahr im Januar veröffentlicht wurde. "Es ist mir eine große Ehre, vom Manager Magazin unter die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt worden zu sein", zeigte sich die Vloggerin immer noch gerührt unter einem Foto von sich und ihrem Langzeitfreund und YouTuber Julian Claßen (24).

Die Platzierung griff die Blondine offenbar noch einmal auf, weil sie zu einem Dinner eingeladen worden war, bei dem sie viele der anderen wirkungsreichen Frauen kennenlernen konnte. Nicht nur Influencerinnen hatten die Chance, einen Platz in der Besten-Liste einzunehmen. Berücksichtigt wurden außerdem Managerinnen, Unternehmerinnen, Aufsichtsrätinnen und Partnerinnen.

