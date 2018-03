Langsam geht es richtig rund! Erst im Januar ließ Model Bonnie Strange (31) ganz überraschend eine üppige Bombe platzen: Lediglich in Glitzerstaub gehüllt, machte die Netz-Bekanntheit deutlich, dass sie und ihr Liebster Leebo Freeman ihre Paarabenteuer schon bald zu dritt angehen werden – das erste gemeinsame Kind ist unterwegs. Seit der silbernen Offenbarung hält die werdende Mama ihr wachsendes Bäuchlein nur allzu gerne in coole Klamotten fest. Jetzt entzückt die Blondine mit einer blanken und ganz unübersehbaren Murmel!

Beim Anblick von Bonnies neuestem Upload auf Instagram dürften ihre Anhänger ihr wunderschönes (Baby-)Wunder erleben: Auf dem Pic räkelt sich die Bald-Mutti vor einer blumenbestückten Wand und damit wie gewohnt in Retro-Vibes. Ihren sexy Kleidern gibt der prominente Schmollmund dieses Mal allerdings eine Auszeit und posiert stattdessen in einem weißen Bikiniunterteil und einem schulterfreien Crop-Top. Was in dem knappen Shirt sofort zur Geltung kommt: Der Netz-Star wird immer runder und runder! Ob die Kinderkugel ihr jetzt in der 32. Schwangerschaftswoche etwa einen Strich durch die Moderechnung macht?

Immerhin schürte Bonnies Throwback-Bildermarathon bereits die Gerüchte, dass sie ihre babybauchfreien Zeiten vermisse. Völliger Quatsch, wie ihre aktuelle Bildunterschrift ein für alle Mal beweist: "Ich liebe es, eine Frau zu sein", freut sie sich über ihre brandneuen weiblichen Reize.

Instagram / bonniestrange It-Girl Bonnie Strange mit einem Babybauch

Anzeige

Instagram / leebothestampede Bonnie Strange mit Freund Leebo

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de