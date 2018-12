Der Streit geht in die nächste Runde! Am ersten Weihnachtstag entschied sich Leebo Freeman (30), das Fest der Liebe mit einem unzensierten Bild seines Töchterchens Goldie Venus zu zelebrieren. Das sorgte bei der Baby-Mama Mama Bonnie Strange (32) allerdings für alles andere als besinnliche Stimmung: Sie war außer sich vor Wut, dass ihr Ex ohne Absprache das Gesicht der gemeinsamen Tochter der Öffentlichkeit präsentierte. Sie ist aber nicht die einzige Person, der Leebos Verhalten gegen den Strich geht: Bonnies neuer Freund Boris Alexander Stein ist ebenfalls sauer!

Unter Leebos Vater-Tochter-Pic auf Instagram lässt Boris seinem Ärger nun freien Lauf. Obwohl er bisher aus Respekt versucht habe, sich aus dem Ganzen herauszuhalten, sei seine Geduld nach dieser Aktion am Ende: "Ich kümmere mich nahezu jeden Tag um Goldie. [...] Zu sehen, wie du dieses kleine, unschuldige Mädchen für Likes benutzt und so tust, als wärst du ein guter Vater und im 'Dads Club', macht mich so traurig. [....] Goldies Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen", redet sich der einstige The Voice of Germany-Finalist seinen Kummer von der Seele. Seiner Ansicht nach brauche es keinen Social-Media-Upload, um als Elternteil seinen Stolz auszudrücken.

Einmal in Fahrt ist Boris' Wut kaum noch aufzuhalten. Er schießt munter weiter gegen Leebo: "Hör auf, falsche Accounts zu eröffnen und mich als Toyboy zu beschimpfen, denn dieser 'Toyboy' kümmert sich jeden Tag um Goldie. Das bedeutet, ihre Windeln wechseln, sie füttern, [...] alles, was sie verdient", stellt der Tattoo-Liebhaber klar.

