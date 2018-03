Sie sind einfach überglücklich! Motsi Mabuse (36) und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk haben aufregende Tage hinter sich. Lange wurde gemunkelt, was die Tänzerin wohl unter ihren immer weiter werdenden Kleidern versteckt. Am vergangenen Freitag verkündete die Jurorin die frohe Botschaft von ihrer Schwangerschaft schließlich live während der Let's Dance-Show. Jetzt bedankte sich das Ehepaar überschwänglich für die zahlreichen Glückwünsche ihrer Fans!

Auf Instagram äußerte sich die 36-Jährige nun mit einem niedlichen Pärchen-Pic zu ihrem Baby-Glück. "Ich danke euch allen so sehr für die lieben Worte, all die Liebe und die positive Energie, die wir fühlen", schrieb die südafrikanische Schönheit. "Wir haben jetzt Osterferien in der Tanzschule und nehmen uns die Zeit, um noch ein wenig Mann und Frau zu sein, solange wir das noch können." Besonders passend: Auch die RTL-Tanzshow wird über die Feiertage eine Pause einlegen, sodass die beiden Tänzer ihre restliche Zeit zu zweit noch in vollen Zügen genießen können.

Doch nicht nur die Fans der Profitänzerin freuten sich mit dem Paar – auch ihre Show-Kollegen waren überwältigt von den Baby-News. Für einige kamen die Neuigkeiten sogar ziemlich unerwartet: "Für uns war es auch eine große Überraschung. Wir kennen uns schon so lange, ich gönne ihr das Glück", verriet Profitänzerin Oana Nechiti (30) gegenüber Promiflash.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk

Anzeige

MG RTL D / Guido Engels Daniel Hartwich, Victoria Swarovski und Motsi Mabuse bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de