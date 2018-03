Es ist seine erste große Rolle in einem Film! Patrick Schwarzenegger (24) ist eigentlich eher als Sohn von "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger (70) bekannt. Ganz ähnlich wie sein berühmter Vater, startete er eine Karriere als Schauspieler und ergatterte zunächst kleine Nebenrollen. Im Kinofilm "Midnight Sun" spielt er an der Seite von Kollegin Bella Thorne (20) nun endlich eine Hauptfigur. Wie dankbar er dafür ist, hat er jetzt im Promiflash-Interview verraten!

In dem Drama, das am 22. März in den deutschen Kinos startet, geht es um die 17-jährige Katie Price, die von Bella verkörpert wird. Das Teeniegirl verliebt sich in Patricks Filmcharakter Charlie. Während seine Kollegin schon einschlägige Erfahrungen mit Produktionen dieser Größenordnung hat, ist es für den US-Hottie noch ganz neu und aufregend – und auch ein wenig surreal, wie er im Gespräch mit Promiflash gesteht: "Es ist schon ein seltsames Gefühl, dass ich jetzt einen Film promote, in dem ich mitspiele. Es ist echt ein wahr gewordener Traum!" Früher habe er eher Projekte seines Vaters unterstützt und daher viele Interviews gegeben. Dass es jetzt um seine Arbeit geht, sei superaufregend für den 24-Jährigen.

Neben seinem populären Papa sorgte Patrick in der Vergangenheit auch durch seine Beziehung zu Sängerin Miley Cyrus (25) für Schlagzeilen. Nach ihrer Trennung von Liam Hemsworth (28), turtelte die "Wrecking Ball"-Interpretin fünf Monate lang mit dem Schauspielschnuckel.

Phillip Faraone / Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der "Killing Gunther"-Premiere 2017

Jen Lowery / Splash News Bella Thorne und Patrick Schwarzenegger bei der Premiere von "Midnight Sun"

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Miley Cyrus

