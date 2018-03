Fiese Lästereien und Genörgel? Ihr ist das egal! In den vergangenen Germany's next Topmodel-Folgen schien Kandidatin Bruna Rodrigues (24) immer häufiger anzuecken: Ihre Mitstreiterinnen waren öfter genervt von den Launen und Gefühlsschwankungen der Brasilianerin. Der 24-Jährigen geht die Kritik ihrer Konkurrenz jedoch nicht nahe – im Gegenteil: "Ich brauche niemanden runtermachen, um mich besser zu fühlen, das würde ich nicht machen. Auch nicht, nachdem ich die Meinungen gesehen habe. Das juckt mich gar nicht!", verdeutlichte Bruna ihre Meinung jetzt in ihrer Instagram-Story.



