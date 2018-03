Sie haben sich gesucht und gefunden. In der RTL-Kuppelshow Der Bachelor konnte sich die schöne Tänzerin Kristina Yantsen gegen 21 junge Anwärterinnen durchsetzen und das Herz des attraktiven Junggesellen Daniel Völz (33) erobern. Im Finale überreichte er ihr schließlich seine letzte Rose und wagte sogar das erste "Ich liebe dich" der Show-Geschichte. Zum Geburtstag seiner Herzdame hat sich der charmante Bachelor jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Promiflash traf die beiden Turteltäubchen an Kristinas Geburtstag auf der Hochzeitsmesse in Schwäbisch Gmünd. Die Frage, was er ihr denn zum Geburtstag schenke, wollte Daniel im Beisein seiner Liebsten nicht beantworten – schließlich handle es sich um eine Überraschung. "Ihren Geburtstag mit ihr zu teilen, ist das Allerschönste. Ich glaube, er wird ein voller Erfolg", deutete er gegenüber Promiflash an und verriet, dass er bei der Planung sogar ein paar helfende Hände hatte. Was sich Daniel wohl hat einfallen lassen? "Ich bin gespannt auf meine Überraschung. Du weißt ja, ich liebe Überraschungen", flötete das Geburtstagskind freudig-verlegen in die Richtung ihres Rosenkavaliers.

Die beiden Verliebten werden die kommenden Tage auf alle Fälle gemeinsam in Berlin verbringen. "Das Einzige, was ich mir zum Geburtstag gewünscht habe, ist, dass er ihn mit mir verbringt", gestand Kristina. Diesen Wunsch konnte ihr der Immobilienmakler offenbar bereits erfüllen.

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor", 2018

Kristina Yantsen Kristina Yantsen und Daniel Völz während eines Tagestrips

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen und Daniel Völz küssen sich

