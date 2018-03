Die Chemie zwischen ihnen scheint einfach zu stimmen! In der Tanzshow Let's Dance waren Jessica Paszka (27) und Robert Beitsch (26) nicht nur auf dem Parkett ein absolutes Traumpaar, auch beim Training hatten die zwei jede Menge Spaß. Kein Wunder, dass die brünette Schönheit und ihr Tanzpartner immer wieder gefragt wurden, ob sie vielleicht mehr verbinde als nur Freundschaft. Für das Reality-TV-Sternchen sind solche Fragen jedoch keine große Sache mehr: Sie ist die andauernden Gerüchte um die Männer an ihrer Seite längst gewohnt!

Wie Jessi nun in einem Facebook-Livestream für den Sender RTL verriet, gehören Nachfragen rund um ihren Beziehungsstatus für sie zum Alltag. "Es ist tatsächlich so, egal welcher Mann neben mir steht, es ist immer ein Neuer. Von daher bin ich abgehärtet. Das stört mich nicht mehr. Ich kann damit so gut umgehen." Klingt fast so, als hätte sich die ehemalige Bachelorette seit ihrer Zeit in der Kuppelshow und der öffentlichen Trennung von ihrem Ex David Friedrich (28) ein ziemlich dickes Fell wachsen lassen.

Doch trotz aller Harmonie mussten Jessi und ihr Tanzprofi das "Let's Dance"-Parkett bereits nach der zweiten Sendung wieder räumen. Der Grund: Sie konnte die Zuschauer einfach nicht von sich überzeugen. Durch die Verletzung ihrer Show-Konkurrentin Iris Mareike Steen (26) könnte der Essenerin nun aber vielleicht schon bald die Chance auf ein Comeback winken!

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka mit ihrem Tanzpartner Robert Beitsch (l.) und Jorge Gonzalez

Andreas Rentz / Getty Images Robert Beitsch und Jessica Paszka bei "Let's Dance"

Florian Ebener / Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanz beim Paso Doble bei "Let's Dance"

