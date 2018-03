Das tut sicher weh! Das TV-Starlet Gina-Lisa Lohfink (31) wollte eigentlich bei einer sozialen Wohltätigkeitsveranstaltung von Ballermannsternchen Melanie Müller (29) in Leipzig performen. Das Charity-Event musste sie aber wegen aufgetretener schlimmer Schmerzen absagen – und auch weitere Termine in der kommenden Woche kann die tätowierte Blondine aufgrund ihrer nun festgestellten Krankheit nicht wahrnehmen. Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin erlitt einen Bandscheibenvorfall.

In einem längeren Facebook-Post an seine Fans berichtete das Model aus dem Krankenbett über seine starken Beschwerden: "Ich hatte heute Morgen schon sehr früh noch ein paar weitere wichtige Untersuchungen aufgrund meines Bandscheibenvorfalls und werde den Rat der Ärzte befolgen und mich diese Woche schonen". Immerhin lag die 31-Jährige sogar am Tropf. Sie bedankte sich außerdem für die vielen lieben Genesungswünsche ihrer Fans und wolle bald wieder auf die Beine kommen.

Mit der schlimmen Diagnose hat nicht nur die Körperkunst-Liebhaberin zu kämpfen. Auch David Garrett (37) musste bereits wegen eines Bandscheibenvorfalls seine Konzerte absagen und Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) war wochenlang wegen akuter Schmerzen ans Bett gefesselt.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink schaut nach unten

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin

Getty Images / Luca V. Teuchmann; Andreas Rentz / Getty Geiger David Garrett und Ex-Bachelor Oliver Sanne

