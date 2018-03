Diese Rolle ist ihm quasi auf den Leib geschnitten! David Ortega (32) ist seit vielen Jahren Teil des beliebten RTL II-Formats Köln 50667. Als Diego Cortez flimmert er seit Folge eins über die Fernsehbildschirme und auch nach mehr als sieben Jahren vor der Kamera hat er noch immer große Freude an der Schauspielerei. Wie stark seine Verbindung zu seinem TV-Charakter ist, hat er auf der GLOW in Dortmund verraten.

"Also, was ich witzig finde, ist, dass ich gar nicht mehr auf David reagiere, sondern eher auf Diego", gesteht der durchtrainierte Reality-Star im Interview mit Promiflash. Viele der eingefleischten Fans der Serie sind der festen Überzeugung, dass der 32-Jährige nicht nur eine Rolle spielt, sondern tatsächlich Diego ist. Dementsprechend sprechen sie ihn auch auf der Straße so an. Allzu weit hergeholt ist diese Theorie nicht – denn laut dem einstigen Dschungelcamper habe er unglaublich viel mit seiner Serienfigur gemeinsam.

Nicht nur die Liebe zum Sport ist eine Gemeinsamkeit. Auch charakterlich erkennt David viele seiner persönlichen Eigenschaften in Diego wieder. Er sei quasi eine jüngere Version von sich selbst – ein bisschen entspannter und vielleicht auch ein wenig naiver als das Original.

Instagram / davidortegaarenas David Ortega, Schauspieler und Reality-Star

WENN David Ortega bei "Der große RTL II-Promi-Kegelabend"

Instagram / davidortegaarenas David Ortega, Schauspieler

