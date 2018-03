Das dürfte ihm ordentlich Wind aus den Segeln nehmen. Kevin Federline (40) befindet sich mit seiner Ex-Frau Britney Spears (36) in einem unerbittlichen Kampf um Unterhaltungszahlungen von ihrer Seite. Seiner Meinung nach würden 20.000 Dollar pro Monat für die gemeinsamen Kinder Sean (12) und Jayden (11) nicht mehr ausreichen. Doch jetzt feierte der angeblich mittellose DJ seinen 40. Geburtstag in einem Stripklub in Las Vegas.

Wie TMZ berichtet, wurde der Ex-Mann der Sängerin im "Crazy Horse 3 Gentlemen's Club" gesichtet. Dort habe er sich zusammen mit seiner neuen Frau Victoria Prince (35) eine ganze VIP-Loge inklusive Getränke für den Abend gemietet. Zwar soll Kevin auf seiner Feier in dem Klub auch seiner neuen Tätigkeit als DJ nachgegangen sein, doch könne man davon ausgehen, dass er an diesem Abend keine Gage erhalten habe. Seine Argumente im Streit mit seiner Ex dürfte die Angelegenheit jedenfalls nicht stärken.

Erst kürzlich forderte Britneys Vater und Vormund Einsicht in die Steuerunterlagen seines ehemaligen Schwiegersohns. Er sei nämlich der Meinung, dass der 40-Jährige die fünfstelligen Unterhaltszahlungen entweder für seine anderen vier Kinder ausgibt oder das Geld aus dem Fenster werfe. So oder so sieht es ganz danach aus, dass der Konflikt des einstigen Ehepaares nicht außergerichtlich geklärt wird.

Picture Perfect / Splash News Victoria Prince und Kevin Federline

Anzeige

Simmons/Getty Images for Rolling Stone Kevin Federline und Britney Spears, 2005

Anzeige

Matt Winkelmeyer / Getty Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de